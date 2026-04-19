Ботас се класира трети в колоездачно състезание в Калифорния

Пилотът на Кадилак във Формула 1 Валтери Ботас се класира трети в колоездачно състезание на макадам в Калифорния с дължина 96 километра.
Ботас и приятелката му Тифани Кромуел участваха в световния велофестивал Life Time Sea Otter Classic, като Валтери обясни, че смята колоезденето за отличен за подготовка за стартовете във Формула 1 и също така с този старт е получил възможност да се аклиматизира по-рано за предстоящата Гран При на Маями в началото на май.
Жан Тод: Сена искаше да дойде във Ферари за сезон 1994
Състезанието се проведе около известната писта „Лагуна Сека“ и на моменти релефът на трасето се оказа много труден – с много изкачвания и спускания.
Валтери се състезава във възрастовата група между 30 и 39 години като финишира с време 3:31.02 часа със средна скорост 27 км/ч.
Антонели не очаква влошаване на отношенията му с Ръсел
Пикет-младши: Пиастри отнесе доста бой от Норис, беше далеч от Хамилтън
