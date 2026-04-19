Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пикет-младши: Пиастри отнесе доста бой от Норис, беше далеч от Хамилтън

  • 19 апр 2026 | 13:57
  • 241
  • 0
Бившият пилот във Формула 1 Нелсон Пикет-младши даде унищожителна оценка на Оскар Пиастри при прякото му сравнение със 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън.

Пикет сравняваше дебютния сезон на Оскар с първата година на Хамилтън във Формула 1 и коментира само тази кампания. През 2025 Пиастри участва в битката за титлата, като беше начело през по-голямата от сезона, но в крайна сметка представянето му през втората половина на годината се влоши и той завърши едва трети.

В първия си сезон във Формула 1 Пиастри остана на над 100 точки зад по-опитния си съотборник Ландо Норис, като тогава Макларън все още беше в ролята на преследвач на Ред Бул.

„Първият сезон на Хамилтън във Формула 1 беше много по-важен в сравнение с титлите, които той взе с най-добрата кола и с едната ръка, вързана зад гърба му – обясни Пикет. – Това наистина има значение, защото това, което направи Пиастри в първия си сезон като съотборник на Ландо, не беше нещо специално, той всъщност отнесе доста бой.

„Вижте какво направи Антонели срещу Ръсел в първия си сезон. След това си припомнете какво направи Люис срещу Алонсо. Мисля, че само хората, които сме в спорта, можем да анализираме това. Люис имаше невероятна увереност в първата си година във Формула 1. Оскар беше далеч от нивото му през 2023."

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

  • 18 апр 2026 | 21:52
  • 2583
  • 0
  • 18 апр 2026 | 21:34
  • 4922
  • 0
  • 18 апр 2026 | 18:09
  • 1251
  • 0
  • 18 апр 2026 | 16:53
  • 4223
  • 0
  • 18 апр 2026 | 16:30
  • 3063
  • 0
  • 18 апр 2026 | 15:26
  • 1162
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 502
  • 5
  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 13723
  • 23
  • 19 апр 2026 | 05:36
  • 9793
  • 7
  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 10741
  • 20
  • 19 апр 2026 | 09:31
  • 11104
  • 12
  • 19 апр 2026 | 00:55
  • 51764
  • 210