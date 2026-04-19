Пикет-младши: Пиастри отнесе доста бой от Норис, беше далеч от Хамилтън

Бившият пилот във Формула 1 Нелсон Пикет-младши даде унищожителна оценка на Оскар Пиастри при прякото му сравнение със 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън.

Пикет сравняваше дебютния сезон на Оскар с първата година на Хамилтън във Формула 1 и коментира само тази кампания. През 2025 Пиастри участва в битката за титлата, като беше начело през по-голямата от сезона, но в крайна сметка представянето му през втората половина на годината се влоши и той завърши едва трети.

В първия си сезон във Формула 1 Пиастри остана на над 100 точки зад по-опитния си съотборник Ландо Норис, като тогава Макларън все още беше в ролята на преследвач на Ред Бул.

„Първият сезон на Хамилтън във Формула 1 беше много по-важен в сравнение с титлите, които той взе с най-добрата кола и с едната ръка, вързана зад гърба му – обясни Пикет. – Това наистина има значение, защото това, което направи Пиастри в първия си сезон като съотборник на Ландо, не беше нещо специално, той всъщност отнесе доста бой.

„Вижте какво направи Антонели срещу Ръсел в първия си сезон. След това си припомнете какво направи Люис срещу Алонсо. Мисля, че само хората, които сме в спорта, можем да анализираме това. Люис имаше невероятна увереност в първата си година във Формула 1. Оскар беше далеч от нивото му през 2023."

