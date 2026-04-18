Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Никола Цолов: Готов съм, ако се отвори шанс за Формула 1

Никола Цолов: Готов съм, ако се отвори шанс за Формула 1

  • 18 апр 2026 | 16:53
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов стартира днес в картинг надпреварата „ЕКО 12 часа на България“, а преди началото на състезанието говори с нашия колега Алекс Марков за картинг, Формула 2 и Формула 1.

„Този сезон сигурно 7-8 пилоти ще се борят за титлата във Формула 2 – обясни Българския лъв. – Но още е много рано да се каже как ще се развие сезонът, минал е само един кръг. Но конкуренцията е много силна, нивото е много високо и сега предстоят състезанията в Маями, където ще е интересно.

„За Формула 1 е още супер рано, но такива новини – като прогнозата на The Race, че имам шанс да карам във Формула 1 догодина, ме радват. Още обаче няма нищо сигурно, нито за мен, нито за отбора.

„Давам всичко от себе си, ако се отвори шанс, аз съм готов за него. Сега се наслаждавам на Формула 2 и на възможността да се състезавам в този шампионат.

„Що се отнася до тези картинг състезания, те са ми любимите и тук нивото е много високо, като се събират силни и интересни пилоти, като аз стартирам за четвърти или пети път в тази надпревара.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

