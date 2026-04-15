Никола Цолов ще стартира в "ЕКО 12 часа на България"

  • 15 апр 2026 | 13:48
Никола Цолов ще бъде сред големите имена в старта на новия сезон в Европейския картинг шампионат по издръжливост, който започва този уикенд с 12-часовата надпревара в Хасково. Първият кръг от шампионата на Karting Events Bulgaria ще събере рекордните 67 отбора и над 200 пилоти от 11 държави.

Българският талант, част от програмата на Ред Бул, ще се включи в „EKO 12 часа на България“, използвайки паузата в календара на Формула 2.

„По това време на годината обикновено сме много натоварени, но след промяната в календара във Формула 2 се отвори възможност за малко почивка. Обичам тези състезания – те са отличен начин да поддържам форма и същевременно да се забавлявам. Конкуренцията е на много високо ниво, но съм сигурен, че всяка минута на пистата ще бъде удоволствие както за мен, така и за феновете“, сподели Цолов.

Настоящият сезон е девети за шампионата на Karting Events Bulgaria, който през последните години утвърди позициите си като едно от най-силните състезания по картинг ендюрънс в Европа. Освен откриващия кръг този уикенд, Хасково ще приеме още една 12-часова надпревара на 16 май.

Кулминацията на календара за 2026 година ще бъде „ЕКО 25 часа на България“, насрочено за 20 и 21 юни в Кюстендил, където ще се събере елитът на дисциплината.

Традиционно, всяко състезание от шампионата е обвързано с благотворителна кауза. И този път организаторите ще подкрепят малкия Гого от Хасково, като част от средствата от таксите за участие, както и лични дарения, ще бъдат насочени към неговото лечение.

Стартът на „ЕКО 12 часа на България“ ще бъде даден в 10:30 часа на 18 април на картинг писта „Хасково“.

Снимки: Gettyimages

