Хюндай: Нямаше нужда да подаряваме победата на Кацута

  • 14 апр 2026 | 17:10
Асът на Хюндай Тиери Нювил загуби победата в рали „Хърватия“ в неделя, след като катастрофира в последната отсечка на 4 кръг от Световния рали шампионат. Преди последния етап Нювил, който е световен шампион за 2024 година, имаше минута и 15 секунди аванс пред Такамото Кацута. Японецът и съотборникът му Сами Паяри, които бяха втори и трети вече нямаха възможност да догонят Нювил, когато неговата грешка осигури на Тойота двойна победа в ралито.

„В момента няма по-разочарован човек от Тиери – призна тим шефът на Хюндай в WRC Андрю Уитли. – Дори не можем да си представим стреса и напрежението, на които са подложени пилотите в WRC.

„Да си начело с една минута аванс е също толкова стресиращо, колкото и да си преследвач, на 5 секунди от водача.

„Но ако трябва в световния шампионат да избера един пилот, който може с 1 минута аванс да стигне без проблеми до финала, то това е Нювил. Той знае как да го направи, винаги бих избрал него.

„Но когато трябва да си твърде внимателен, става прекалено сложно – и в крайна сметка стигаме до грешката.“

Уитли потвърди, че в Хюндай отчаяно имат нужда от победа в WRC, тъй като всички в тима полагат „свръхчовешки усилия“, а всичките 4 ралита от началото на сезона бяха спечелени от пилоти на Тойота.

„Честно казано, не мога да повярвам колко голямо желание за победа има в отбора ни – допълни Уитли, който е начело на тима от 6 месеца. – В Хюндай има огромно желание за победа. Всички в тима са абсолютно съкрушени от това, което стана в неделя.

„Радвам се за Така, тъй като той е страхотен, но той вече спечели в Кения. Нямаше нужда да му подаряваме тази победа.“

Снимки: Gettyimages

