Драма за Нювил, Кацута спечели в последната отсечка рали „Хърватия“

  • 12 апр 2026 | 15:43
Такамото Кацута спечели рали „Хърватия“, 4 кръг от Световния рали шампионат, след като водачът в състезанието Тиери Нювил (Хюндай) катастрофира в последния етап.

Белгиецът имаше над 1.15 минути аванс преди последните 14,56 състезателни километра в пауърстейджа – етап №20 „Алан 2“. Кацута и съотборникът му Сами Паяри, който беше трети, вече се бяха примирили, че не могат да го догонят и Тиери сервира на Тойота двойна победа в това състезание. Проблемите на Нювил изкачиха на третото място Хейдън Падън в едва втория му старт за Хюндай при завръщането на новозеландеца в WRC.

Николай Грязин се пребори за третото място в WRC2

Нювил стъпи в пръст и камъчета в един бърз десен завой, изпусна задницата на колата, изпързаля се и излетя от пътя, като се приземи на затворена част от съседния път, на практика на Y-образното кръстовище той трябваше да продължи надясно, но излетя вляво.

Проблемът беше, че при излитането от пътя предната дясна част на колата на Нювил удари най-вероятно бетонния постамент на пътния знак, който стои в кръстовището и това унищожи предното дясно окачване на белгиеца.

Нювил е на върха на класирането преди последния ден на рали „Хърватия“

Той се опита да продължи, но малко преди финала спря, за да се опита за ремонтира предното дясно окачване и да продължи.

Както и вчера, днес всички скоростни етапи бяха спечелени от Оливър Солберг (Тойота), но той отпадна още в първата отсечка и днес се бореше за максималните точки от „Супер неделя“-та и пауърстейджа, като и в двете класирания втори след него остана съотборникът му Елфин Еванс.

След втората си поредна победа обаче начело в класирането в WRC след първите 4 ралита е Такамото Кацута, следван от Еванс и Солберг.

