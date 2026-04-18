Теодор Стефанов: Демонстрирахме характер и успяхме

Родопа (Смолян) надви гостуващия му Спартак (Пловдив) с 3:2. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Теодор Стефанов, играещ треньор на домакините коментира пред Sportal.bg.

„Наясно сме, че можем да сме конкурентноспособни на съперниците. За първи път от няколко мача излязохме в оптимален състав. Демонстрирахме характер. Това е в основата на хубавата победа. Изоставахме с два гола, а до края на мача имаше половин полувреме. Борихме се до последно. Преодоляхме опитен и обигран противник“.

