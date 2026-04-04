Несебър взе точките в Смолян

Едноименният тим на Несебър, се наложи с 3:1 над Родопа в Смолян. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Заслужен успех за гостите, с оглед случилото се на терена. Топката обаче спря първо в тяхната мрежа. Там я заби играещия треньор на домакините Теодор Стефанов с шут от границата на наказателното поле в 25-ата минута. По идентичен начин в 30-ата, Виктор Кунев изравни. Влезлият като резерва Иван Колев направи обрата с точен удар с глава след центриране от дясно в 57-ата минута. Пак с глава, Радостин Митев фиксира окончателното 1:3, четвърт час преди края.