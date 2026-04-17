Родопа обърна Спартак (Пловдив)

Родопа (Смолян) надви гостуващия му Спартак (Пловдив) с 3:2. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой до последния съдийски сигнал. Малко бяха критичните моменти пред вратите през първото полувреме. Второто започна с радост за пловдивчани. Давор Илиев им даде преднина в 49-ата минута. В 55-ата пък Ариф Ферадов завърши самостоятелен пробив с попадение за 0:2. Десетина минути по-късно, смолянският тим отговори с двоен удар. Михаел Кисьов и играещия треньор Теодор Стефанов вкараха по веднъж за 120 секунди. Влезлият като резерва Антон Белюков направи победния обрат с гол в 86-ата минута.