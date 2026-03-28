Родопа без проблеми срещу Атлетик

Родопа (Смолян) надигра гостуващия му Атлетик (Куклен) с 4:0. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините пропуснаха да бият с повече. Съперникът им не ги затрудни. Антон Белюков откри резултата в 25-ата минута с плътен удар почти от границата на наказателното поле. Михаел Кисьов покачи на 2:0 в 31-ата минута с глава след асистенция на капитана на Владимир Драмалиев. В 54-ата минута отново на Кисьов се разписа. Денис Кехайов фиксира окончателното 4:0 в 62-ата минута.

