Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  Марица (Пловдив) вкара пет на Родопа

  9 апр 2026 | 19:05
Марица (Пловдив) надигра гостуващия му Родопа (Смолян) с 5:0. Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините доминираха тотално. Топката се разиграваше в половината на съперника. Пред вратата им имаше и още критични моменти. Костадин Татаров откри резултата,        четвърт час от началото. Капитанът Веселин Марчев удвои в началните секунди на второто полувреме. В 57-ата минута играещия треньор на смолянския тим Теодор Стефанов отправи първия опасен удар към вратата на пловдивчани. След 120 секунди, Михаил Митев направи резултата категоричен. След още 120 секунди се разписа и Велиян Видолов. Олджай Алиев реализира петото попадение, четвърт час преди последния съдийски сигнал.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук

Следвай ни:

Водещи Новини

