  Южна Корея иска да се завърне във Формула 1 с градско състезание в Инчеон

Южна Корея иска да се завърне във Формула 1 с градско състезание в Инчеон

  17 апр 2026 | 21:17
В Южна Корея отново обмислят завръщане в календара на Формула 1, като нов проект за улично състезание в град Инчеон набира все по-голяма скорост.

Според регионалния южнокорейски вестник Incheon Ilbo, проучване на финансовата осъществимост на предложението вече е дало „зелена светлина“.

Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина
Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

Планът е съсредоточен около градска писта с дължина 4,96 км в района на Songdo Moonlight Festival Park. Трасето е проектирано да отговаря на изискванията за максимална скорост до 337 км/ч и има потенциал да привлича между 300 000 и 400 000 посетители на събитие.

„Инчеон е оптималното място за домакинство на Формула 1", заяви кметът Ю Джон-бок, който обясни, че проектът е „решаваща възможност за повишаване на градската конкурентоспособност и международния престиж на Инчеон“.

Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?
Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

Въпреки това предложението вече предизвиква политически разногласия, като опозиционни фигури го описват като „показно действие на администрацията“ и „визия без съдържание“.

Изданието Auto Motor und Sport съобщава, че проектът в Инчеон е поредният от серия опити на Корея да възроди Формула 1 след провала на състезанието в Йонгам, което се проведе за последно през 2013 година.

Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес
Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

Германската медия отбелязва, че макар интересът от Азия да остава силен, ръководството на Формула 1 е все по-предпазливо към нови домакини. Обсъжда се евентуален дебют през 2028 г., но към момента няма конкретни преговори с мениджмънта на Формула 1.

От решаващо значение е, че не се очакват нови състезания в календара за 2027, тъй като съществуващите планове за ротация, включващи евентуалната замяна на "Зандвоорт" с Портимао, вече са с приоритет.

Оливър Беарман обвини Франко Колапинто за катастрофата в Япония
Оливър Беарман обвини Франко Колапинто за катастрофата в Япония
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мартин Чой преди старта на "24 часа на Льо Ман": Имаме сили за класиране в топ 10

Мартин Чой преди старта на "24 часа на Льо Ман": Имаме сили за класиране в топ 10

  • 17 апр 2026 | 21:32
  • 1122
  • 0
Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

  • 17 апр 2026 | 20:32
  • 391
  • 0
Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

  • 17 апр 2026 | 19:48
  • 493
  • 0
Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

  • 17 апр 2026 | 19:23
  • 1551
  • 0
Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021

Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021

  • 17 апр 2026 | 18:33
  • 638
  • 0
Ойт Танак вече е тест пилот на Тойота

Ойт Танак вече е тест пилот на Тойота

  • 17 апр 2026 | 18:29
  • 583
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 63098
  • 206
Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 21014
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 69666
  • 33
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 31154
  • 38
Интер 0:0 Каляри

Интер 0:0 Каляри

  • 17 апр 2026 | 21:47
  • 1204
  • 2
Дъжд от голове във Втора лига

Дъжд от голове във Втора лига

  • 17 апр 2026 | 21:21
  • 42085
  • 50