Южна Корея иска да се завърне във Формула 1 с градско състезание в Инчеон

В Южна Корея отново обмислят завръщане в календара на Формула 1, като нов проект за улично състезание в град Инчеон набира все по-голяма скорост.

Според регионалния южнокорейски вестник Incheon Ilbo, проучване на финансовата осъществимост на предложението вече е дало „зелена светлина“.

Планът е съсредоточен около градска писта с дължина 4,96 км в района на Songdo Moonlight Festival Park. Трасето е проектирано да отговаря на изискванията за максимална скорост до 337 км/ч и има потенциал да привлича между 300 000 и 400 000 посетители на събитие.

„Инчеон е оптималното място за домакинство на Формула 1", заяви кметът Ю Джон-бок, който обясни, че проектът е „решаваща възможност за повишаване на градската конкурентоспособност и международния престиж на Инчеон“.

Въпреки това предложението вече предизвиква политически разногласия, като опозиционни фигури го описват като „показно действие на администрацията“ и „визия без съдържание“.

Изданието Auto Motor und Sport съобщава, че проектът в Инчеон е поредният от серия опити на Корея да възроди Формула 1 след провала на състезанието в Йонгам, което се проведе за последно през 2013 година.

Германската медия отбелязва, че макар интересът от Азия да остава силен, ръководството на Формула 1 е все по-предпазливо към нови домакини. Обсъжда се евентуален дебют през 2028 г., но към момента няма конкретни преговори с мениджмънта на Формула 1.

От решаващо значение е, че не се очакват нови състезания в календара за 2027, тъй като съществуващите планове за ротация, включващи евентуалната замяна на "Зандвоорт" с Портимао, вече са с приоритет.

Снимки: Gettyimages