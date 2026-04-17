Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

Йос Верстапен категорично отрече последните твърдения, че преминаването на сина му Макс Верстапен в отбора на Мерцедес вече е на практика договорено.

На фона на засилващите се спекулации, свързващи четирикратния световен шампион с германския производител – подхранвани отчасти от засилващите се връзки между двете страни в GT3 състезанията – нидерландският анализатор Джак Плой дори намекна, че е чул от „първа ръка“, че сделката е почти финализирана.

Отговорът на Йос Верстапен беше безкомпромисен.

„Трябва да посети специалист по уши, нос и гърло или просто да си почисти ушите", така коментира Йос твърденията на Джак Плой.

Това опровержение идва в момент, в който слуховете за бъдещето на Макс Верстапен след Ред Бул продължават да се вихрят, особено предвид трудностите на отбора и откритото недоволство на пилота спрямо новите регулации за 2026 г.

Извън Формула 1 обаче семейство Верстапен остава дълбоко ангажирано с моторните спортове, макар и в различни дисциплини. В разговор с нидерландското издание Formule 1 Йос призна, че вече предпочита ралитата пред предишния си живот във Формула 1.

„Сега това ми харесва повече - каза той. - Вече не ми се налага да карам болид от Формула 1. Дори и за няколко обиколки, не е нужно. Правил съм го, беше прекрасно.“

Вместо това той споделя, че да гледа сина си му носи също толкова голямо удовлетворение.

„Това, което се случва в семейството сега, е много по-прекрасно за мен. Когато гледам Макс, изпитвам същото удоволствие, както когато карам аз самият, така да се каже. Намирам това за много по-вълнуващо.“

Снимки: Gettyimages