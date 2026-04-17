  Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

Йос Верстапен отхвърли слуховете за сделка между Макс и Мерцедес

  • 17 апр 2026 | 20:32
Йос Верстапен категорично отрече последните твърдения, че преминаването на сина му Макс Верстапен в отбора на Мерцедес вече е на практика договорено.

На фона на засилващите се спекулации, свързващи четирикратния световен шампион с германския производител – подхранвани отчасти от засилващите се връзки между двете страни в GT3 състезанията – нидерландският анализатор Джак Плой дори намекна, че е чул от „първа ръка“, че сделката е почти финализирана.

Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина
Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

Отговорът на Йос Верстапен беше безкомпромисен.

„Трябва да посети специалист по уши, нос и гърло или просто да си почисти ушите", така коментира Йос твърденията на Джак Плой.

Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?
Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?

Това опровержение идва в момент, в който слуховете за бъдещето на Макс Верстапен след Ред Бул продължават да се вихрят, особено предвид трудностите на отбора и откритото недоволство на пилота спрямо новите регулации за 2026 г.

Извън Формула 1 обаче семейство Верстапен остава дълбоко ангажирано с моторните спортове, макар и в различни дисциплини. В разговор с нидерландското издание Formule 1 Йос призна, че вече предпочита ралитата пред предишния си живот във Формула 1.

Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?
Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

„Сега това ми харесва повече - каза той. - Вече не ми се налага да карам болид от Формула 1. Дори и за няколко обиколки, не е нужно. Правил съм го, беше прекрасно.“

Вместо това той споделя, че да гледа сина си му носи също толкова голямо удовлетворение.

„Това, което се случва в семейството сега, е много по-прекрасно за мен. Когато гледам Макс, изпитвам същото удоволствие, както когато карам аз самият, така да се каже. Намирам това за много по-вълнуващо.“

Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021
Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021
Още от Моторни спортове

Мартин Чой преди старта на "24 часа на Льо Ман": Имаме сили за класиране в топ 10

Мартин Чой преди старта на "24 часа на Льо Ман": Имаме сили за класиране в топ 10

  • 17 апр 2026 | 21:32
  • 1108
  • 0
Южна Корея иска да се завърне във Формула 1 с градско състезание в Инчеон

Южна Корея иска да се завърне във Формула 1 с градско състезание в Инчеон

  • 17 апр 2026 | 21:17
  • 239
  • 0
Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

  • 17 апр 2026 | 19:48
  • 493
  • 0
Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

  • 17 апр 2026 | 19:23
  • 1549
  • 0
Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021

Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021

  • 17 апр 2026 | 18:33
  • 638
  • 0
Ойт Танак вече е тест пилот на Тойота

Ойт Танак вече е тест пилот на Тойота

  • 17 апр 2026 | 18:29
  • 582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 63010
  • 206
Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 20984
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 69636
  • 33
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 31107
  • 38
Интер 0:0 Каляри

Интер 0:0 Каляри

  • 17 апр 2026 | 21:47
  • 1186
  • 2
Дъжд от голове във Втора лига

Дъжд от голове във Втора лига

  • 17 апр 2026 | 21:21
  • 42062
  • 50