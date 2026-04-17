Какви промени в правилата във Формула 1 предлага ФИА?

Следващата седмица предстои важна среща между ФИА, Формула 1 и отборите, на която ще се обсъждат възможни промени в техническите правила. Събирането е на 20 април (понеделник) и италианското издание AutoRacer публикува информация за предложенията на ФИА.

Смята се, че в основата на дискусията ще е установяването на по-различен баланс между двигателя с вътрешно горене и хибридната система по отношение мощността им. Сега това съотношение е почти 50:50 и заради се правят много компромиси по отношение представянето на колите на пистата, за да се зарежда батерията.

Първата идея ще е сериозно да се намали мощността на мотор-генераторната група MGU-K от сегашните 350 киловата. По време на тестовете в Бахрейн някои отбори експериментираха с 300 киловата и дори по-ниска мощност. ФИА държи на този вариант, като става въпрос за снижаване на мощността до 250 или дори 200 киловата, което ще направи колите по-бавни, но пък тази мощност ще се реализира по-плавно в хода на една обиколка. Отборите, макар и не всички, са на мнение, че това ще е твърде сериозна промяна. Твърдо против са представителите на Либърти Медия, които искат лека корекция на мощността на MGU-K.

Доста по-лесно се очаква да се стигне до консенсус количеството енергия, което се възвръща в рамките на една обиколка. Сега са разрешени 9 мегаджаула, но се очаква те да бъдат намалени на 6 мегаджаула. Това решение също ще направи колите малко по-бавни, но също така ще намали използваните на противоречивите практики като супер клипинг и пускането по инерция преди завоите. Намаляването на рекуперацията, съчетано с намаляването на мощността на MGU-K, ще ограничи сериозно супер клипинга в края на дългите прави. И така ще се намали и разликата в скоростта, с която пилотите стигат до завоя.

Третата идея е въвеждането на различни лимити за електрическата мощност за квалификациите и състезанията. Против това са отборите, тъй като това ще е допълнително натоварване върху екипите при условията на закрит парк и ще направи състезателните уикенди още по-напрегнати.

Логично е да очакваме, че в хода на сезона няма да има революционни промени в техническите правила, остава да видим по-прецизни намеси в регулациите, както и какъв ще е ефектът от тях.

Снимки: Gettyimages