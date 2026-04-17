Доменикали: Верстапен трябва да види голямата картина

Макс Верстапен получи отговор от ръководителя на Формула 1 Стефано Доменикали, който го призова да погледне на нещата в по-широк план, като същевременно му даде и обещание, свързано с техническите правила.

Нидерландският пилот е особено остър в критиките си към новите технически правила в спорта, които влязоха в сила за сезон 2026. По време на уикенда за Гран При на Япония, където завърши осми, Верстапен ги определи като „антисъстезателни“ и като „Формула Е на стероиди“. Той дори намекна, че би могъл да напусне спорта заради несъгласието си с промените.

В момента текат разговори между ФИА, Формула 1 и отборите по време на априлската пауза, за да се обсъдят евентуални корекции в правилника преди завръщането на пистата в Маями. В този контекст Доменикали обеща, че никога няма да подхожда „конфронтационно“ в дискусиите и напомни на Верстапен да види „голямата картина“.

„Познавате ме, уважавам много Макс. Говоря често с него и, разбира се, той има доста категорично мнение - заяви Доменикали пред motorsport.com. - Трябва да си спомним защо въвеждаме тези правила. В противен случай пропускаме отправната точка, а ако стартираш по средата на състезанието, изпускаш началото. Така стоят нещата и смятам, че някои от доводите му са основателни, затова сме тук, за да ги поправим заедно.

„Мисля, че той ще разбере, че има r по-голяма картина. Мога да харесвам или да не харесвам определени неща, или да ги харесвам повече или по-малко. Но в известен смисъл всеки трябва да разбере, че има определени причини зад всичко това. Когато се пишеха тези правила, позицията на автомобилните компании беше, че хибридните системи са супер важни и трябва да има повече електрическа енергия.

„Добре е, че той настоява за нещо, и ние казахме, че ако има такъв натиск, можем да го направим по правилния начин, на правилния форум, защото това е природата на нашия спорт“, добави шефът на Формула 1.

„Никога няма да бъда конфронтационен. Това не е моят стил и в крайна сметка не носи полза на никого.

„Спортът е по-голям от всеки един от нас. От всеки. И това е нещо, което всички трябва да помнят. Всички означава всички, без изключение.

„Спортът е в своята 76-а година. Виждал съм мениджъри, пилоти, фантастични инженери, примадони – всякакви. Но спортът е стабилен, гледа напред и това е, което казвам.

„Никога няма да направя нещо в ущърб на спорта, защото вярвам, че с моя опит знам как да избягвам капани, които може да донесат медийно внимание, но не са добри за средносрочните и дългосрочните цели“, завърши Доменикали.

Снимки: Gettyimages