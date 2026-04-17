Ойт Танак стана тест пилот на Тойота

Световният рали шампион за 2019 година Ойт Танак, който в края на миналия сезон се оттегли от спорта, вече работи като тест пилот на Тойота. Първият тест на естонеца беше вчера в Хърватия с прототипа на колата на тима за сезон 2027 в WRC.

Също така, Танак потвърди пред Dirtfish, че ще работи с Тойота до края на сезона, но побърза да уточни, че това не означава, че ще се завърне в състезанията.

„Наскоро ме потърсиха от тима – обясни Танак, който спечели световната си титла с Тойота и веднага след това премина в Хюндай. – Тази възможност ми харесва. Взех си почивка, беше хубаво да се занимавам с мои си неща, но когато се появи тази възможност и тъй като познавам тима, за мен беше вълнуващо да пробвам.

„Това е хубав баланс – да имам време за себе си и семейството ми и да участвам в развитието на нов рали автомобил. Четвъртъкът беше първият ми ден за волана на новата кола, цял ден каране, днес програмата беше същата. Новият автомобил вече е натрупал доста километри, така че става все по-зрял.“

Що се отнася до възможностите на колите, създадени по правилата WRC27 за догодина, Танак прогнозира, че в Тойота ще трябва да се справят с „много голямо предизвикателство, за да победят Rally2 автомобилите“, което обещава вълнуващ сезон догодина.

А какви са плановете на Танак за догодина?

„Честно казано, в момента нямам планове – обясни Ойт. – Имам желание да карам, но два тестови дни на всеки две седмици са много по-добър баланс от това да съм титуляр, особено с оглед на календара в момента. Тестовете ми харесват, харесва ми, че мога да съм полезен.

„Новите технически правила са много различни, не помня откога не съм работил сериозно по развитието на един рали автомобил, може би за последно през 2016 в М-Спорт.“