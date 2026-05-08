Хуан Монтоя: По мое време състезанията бяха страшно скучни, а днес не е така

  • 8 май 2026 | 11:58
Хуан Пабло Монтоя отново се застъпи за новите правила във Формула 1, казвайки, че те предоставят много по-голямо зрелище спрямо това, което е било в годините, в които колумбиецът се състезаваше в световния шампионат.

Монтоя направи общо 94 старта във Формула 1 между 2001 и 2006 с Уилямс и Макларън, финиширайки трети в шампионата общо два пъти. Според него в този период, на който хората често гледат с носталгия, състезанията са били изключително скучни, за разлика от по-динамичните надпревари в днешно време.

„Мисля, че състезанието беше хубаво – каза Монтоя след финала на неделната Гран При на Маями. – Искам да кажа, че винаги ще има хора, които ще се оплакват, но аз смятам, че състезанията и преди това бяха добри. Всъщност аз смятам, че сега е по-трудно да изпреварваш спрямо преди, но самите битки бяха наистина добри.

„Винаги можеш да се оплачеш, ние го правихме, когато имахме 950 конски сили и колите тежаха 600 килограма с много добри гуми. Всички казват, че това са били най-добрите състезателни коли, но самите състезания бяха ужасни.

„Някой ми каза преди няколко дена, че по мое време нещата са били много по-добри. Попитах го дали някога е гледал състезание от моето време, за да види колко е скучно. Състезанията днес са вълнуващи и аз смятам, че сега сме в много специална ера, в която четири отбора могат да се борят за победите, което не се случва често“, добави още колумбиецът.

Снимки: Gettyimages

