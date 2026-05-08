Адриен Фурмо излезе начело в рали "Португалия", Солберг изостана до 5-то място

  • 8 май 2026 | 13:04
Адриен Фумор излезе начело в рали „Португалия“ в края на сутрешните етапи в петъчния ден на състезанието, въпреки че не записа нито една етапна победа.

Френският състезател на Хюндай даде две втори и едно трето време, но това му беше напълно достатъчно да поведе със 7.7 секунди преди Сами Паяри от Тойота, който спечели първите два етапа за деня. Тройката с пасив от 8.0 оформя Себастиен Ожие, а след победата си в последния етап преди обедния сервиз Тиери Нювил излезе на четвъртото място с изоставане от 8.2 от съотборника си Фурмо.

Лидерът в класирането в началото на деня Оливър Солберг не успя да повтори карането си от вчера и потъна до петото място, губейки общо 13.3 секунди на Фурмо. Шведът изостава с 9.9 от пилота на Хюндай, а зад него в топ 10 се движат още Елфин Еванс, Такамото Кацута, Дани Сордо, Джошуа Макърлийн и Джон Армстронг.

До края на днешния ден остават още четири етап с обща дължина от 55.94 състезателни километра. Първият от тях ще стартира в 14:30 часа българско време, а последният е предвиден за 17:45 часа.

Снимки: Gettyimages

