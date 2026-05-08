Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Оскар Пиастри иска още промени по правилата във Формула 1

Оскар Пиастри иска още промени по правилата във Формула 1

  • 8 май 2026 | 10:50
  • 312
  • 0

Оскар Пиастри е на мнението, че промените по правилата във Формула 1, които бяха направени преди Гран При на Маями, не са достатъчни и са необходими още корекции по колите за 2026 година.

В отговор на многобройните критики, които новите правила понесоха в хода на първите три кръга за сезона, шефовете на спорта направиха няколко корекции по тях по време на петседмичната априлска пауза. По думите на Пиастри тези промени са били в правилната посока, но според австралиеца те не се достатъчни.

Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен
Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

„Намаляването на лимита за генериране на енергията в квалификацията помогна малко. Не реши проблема или всички проблеми, но помага с този. Състезанията са практически същите. Мисля, че Маями беше първият ми истински досег с това да изпреварвам хора и после да трябва да се състезавам. Доста щуро е, да съм честен.

„В един момент Джордж (Ръсел) беше на една секунда зад мен и успя да ме изпревари в края на правата. Доста е случайно. Скоростта на сближаване е огромна и за защитаващия се пилот е трудно да прецени правилно. Аз не бях много доволен от някои от маневрите на Джордж.

„Но самият аз направих същото пет обиколки по-късно, просто защото скоростта на сближаване е толкова огромна. Така че от тази гледна точка, нещата не са се променили много.

„Колаборацията между ФИА и Формула 1 е добра. Но има ограничен брой неща, които можем да променим със сегашния хардуер. Определено смятам, че в бъдеще ще са нужни още промени. Колко бързо можем да ги направим, е друг въпрос“, обясни Пиастри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

  • 8 май 2026 | 08:25
  • 766
  • 0
Оливър Солберг поведе след първите три етапа на рали "Португалия"

Оливър Солберг поведе след първите три етапа на рали "Португалия"

  • 7 май 2026 | 20:40
  • 2619
  • 0
Очакваният дъжд дава надежда на Йоан Зарко за втора поредна победа в Льо Ман

Очакваният дъжд дава надежда на Йоан Зарко за втора поредна победа в Льо Ман

  • 7 май 2026 | 19:30
  • 914
  • 0
Швейцария вдига 71-годишната забрана за автомобилни състезания в страната

Швейцария вдига 71-годишната забрана за автомобилни състезания в страната

  • 7 май 2026 | 17:02
  • 3809
  • 0
Леклер призова Ферари да разследва защо загуби толкова скорост в Маями в неделя

Леклер призова Ферари да разследва защо загуби толкова скорост в Маями в неделя

  • 7 май 2026 | 16:21
  • 1495
  • 0
Маркес за сегашните си трудности: Измъквал съм се и от по-лошо

Маркес за сегашните си трудности: Измъквал съм се и от по-лошо

  • 7 май 2026 | 15:50
  • 1163
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 8115
  • 52
Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

  • 8 май 2026 | 09:55
  • 4161
  • 13
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 1424
  • 0
Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

  • 8 май 2026 | 07:45
  • 4157
  • 5
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 24569
  • 29
Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 23:57
  • 33179
  • 23