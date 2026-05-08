Оскар Пиастри иска още промени по правилата във Формула 1

Оскар Пиастри е на мнението, че промените по правилата във Формула 1, които бяха направени преди Гран При на Маями, не са достатъчни и са необходими още корекции по колите за 2026 година.

В отговор на многобройните критики, които новите правила понесоха в хода на първите три кръга за сезона, шефовете на спорта направиха няколко корекции по тях по време на петседмичната априлска пауза. По думите на Пиастри тези промени са били в правилната посока, но според австралиеца те не се достатъчни.

Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

„Намаляването на лимита за генериране на енергията в квалификацията помогна малко. Не реши проблема или всички проблеми, но помага с този. Състезанията са практически същите. Мисля, че Маями беше първият ми истински досег с това да изпреварвам хора и после да трябва да се състезавам. Доста щуро е, да съм честен.



„В един момент Джордж (Ръсел) беше на една секунда зад мен и успя да ме изпревари в края на правата. Доста е случайно. Скоростта на сближаване е огромна и за защитаващия се пилот е трудно да прецени правилно. Аз не бях много доволен от някои от маневрите на Джордж.



„Но самият аз направих същото пет обиколки по-късно, просто защото скоростта на сближаване е толкова огромна. Така че от тази гледна точка, нещата не са се променили много.



„Колаборацията между ФИА и Формула 1 е добра. Но има ограничен брой неща, които можем да променим със сегашния хардуер. Определено смятам, че в бъдеще ще са нужни още промени. Колко бързо можем да ги направим, е друг въпрос“, обясни Пиастри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages