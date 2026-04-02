  Ойт Танак: Някои заводски пилоти трябва да работят по-сериозно

Ойт Танак: Някои заводски пилоти трябва да работят по-сериозно

  • 2 апр 2026 | 12:50
Световният рали шампион за 2019 година Ойт Танак изненада всички в края на миналата година, когато обяви, че има нужда от почивка и се оттегля от WRC. Естонецът беше стигнал до ръба на силите си – психическите, а не физическите.

Години наред Танак се бори с проблемите в семейството си, както и с проблематичните автомобили на Хюндай и накрая реши, че има нужда от почивка. Феновете се надяват, че той ще се върне, а самият Ойт не е казал, че окончателно загърбва ралитата.

Александър Томов се завръща в Европейския рали шампионат
И той продължава да следи всичко, което се случва в WRC и да помага на Такамото Кацута, основно със съвети по телефона, но пък те дават резултат.

„Има някои заводски пилоти, които редовно обясняват, как се наслаждават и колко им харесва да карат заводските Rally1 коли – обясни Танак, цитиран от Dirtfish. – Явно твърде много пилоти само се наслаждават на това. А твърде малко се борят, за да измъкнат нещо повече от колата. Това е тъжно.

Яри-Мати Латвала дебютира в американско рали
„Подобен подход не те отвежда много напред. Всеки пилот трябва да работи усилено, за да постига резултати и наистина да показва подобрение – само така можеш да останеш в световния шампионат. Надявам се, че те наистина ще вложат повече усилия, ще работят по-сериозно, за да подобрят представянето си.“

Звезда от WRC ще кара в Европейския рали шампионат
Снимки: Gettyimages

