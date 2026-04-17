Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Спас Делев с награда за №1 на кръга след силните си изяви с екипа на Локомотив (София)
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Два отбора от школата на Арда ще участват в силен футболен турнир в Гърция

Два отбора от школата на Арда ще участват в силен футболен турнир в Гърция

Два отбора от школата на Арда (Кърджали) ще вземат участие в 17-ото издание на международния футболен турнир за деца и юноши "Панайотис Кацурис" през този уикенд в Солун. Традиционната надпревара е една от най-силните, които се провеждат със съдействието на Академията на ПАОК.

Селекциите на Арда до 15-годишна възраст с треньор Сюлейман Шефкет и до 13-годишна възраст с треньор Недрин Юзджан са получили специална покана, съобщават от кърджалийския клуб.

Надпреварата в двете възрасти ще се състои на 18 и 19 април в спортен център LOLAS. Освен българския тим, участие ще вземат още Порто и Бенфика (Португалия), Фейенорд и Твенте (Нидерландия), Айнтрахт Франкфурт и Бохум (Германия), Малмьо (Швеция), Партизан (Сърбия), Баник Острава (Чехия), Виборг и Рандерс (Дания), Юнион Сен Жилоа (Белгия) и др.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Емил Кременлиев: Титлата вече е в ръцете на Левски

Емил Кременлиев: Титлата вече е в ръцете на Левски

  • 17 апр 2026 | 08:59
  • 1955
  • 5
Бандаловски: Вкараха Божинката в ареста в Сърбия

Бандаловски: Вкараха Божинката в ареста в Сърбия

  • 17 апр 2026 | 07:30
  • 11098
  • 8
Валентин Валентинов: Играхме на износен мокет, поздравления за противника

Валентин Валентинов: Играхме на износен мокет, поздравления за противника

  • 17 апр 2026 | 07:19
  • 1589
  • 4
Десислав Дяков: Съдийска грешка съсипа старанието на момчетата

Десислав Дяков: Съдийска грешка съсипа старанието на момчетата

  • 17 апр 2026 | 07:12
  • 1297
  • 3
Юли Петков: Момчетата са доста разстроени

Юли Петков: Момчетата са доста разстроени

  • 16 апр 2026 | 21:52
  • 2123
  • 8
Нтумба: Искахме да завършим в топ 8

Нтумба: Искахме да завършим в топ 8

  • 16 апр 2026 | 21:52
  • 1751
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Награждават Спас Делев за футболист №1

Награждават Спас Делев за футболист №1

  • 17 апр 2026 | 12:46
  • 968
  • 4
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български "звезди"

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 19407
  • 42
Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 5332
  • 4
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 1809
  • 0
Нови четири срещи във Втора лига днес

Нови четири срещи във Втора лига днес

  • 17 апр 2026 | 13:00
  • 26052
  • 18
Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 11:24
  • 1919
  • 0