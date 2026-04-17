Два отбора от школата на Арда ще участват в силен футболен турнир в Гърция

Два отбора от школата на Арда (Кърджали) ще вземат участие в 17-ото издание на международния футболен турнир за деца и юноши "Панайотис Кацурис" през този уикенд в Солун. Традиционната надпревара е една от най-силните, които се провеждат със съдействието на Академията на ПАОК.

Селекциите на Арда до 15-годишна възраст с треньор Сюлейман Шефкет и до 13-годишна възраст с треньор Недрин Юзджан са получили специална покана, съобщават от кърджалийския клуб.

Надпреварата в двете възрасти ще се състои на 18 и 19 април в спортен център LOLAS. Освен българския тим, участие ще вземат още Порто и Бенфика (Португалия), Фейенорд и Твенте (Нидерландия), Айнтрахт Франкфурт и Бохум (Германия), Малмьо (Швеция), Партизан (Сърбия), Баник Острава (Чехия), Виборг и Рандерс (Дания), Юнион Сен Жилоа (Белгия) и др.