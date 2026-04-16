Тунчев: Имаме сериозен шанс да стигнем до финал за Купата

  • 16 апр 2026 | 09:14
Наставникът на Арда Александър Тунчев говори пред клубната телевизия след последния мач от редовния сезон, в който неговият тим победи Лудогорец. Интересно е да се отбележи, че Арда е единственият отбор през този сезон, който успя да победи Лудогорец и в двата двубоя помежду им.

– Г-н Тунчев, честита победа! Това е първият домакински успех на Арда срещу Лудогорец. Вашият коментар за срещата?
– Определено труден мач. Още преди него знаехме, че няма да ни бъде лесно. Лудогорец имаше възможност да намали разликата с Левски София и беше ясно, че ще направи всичко възможно да спечели. Смятам, че се представихме по най-добрия начин. Имахме и доза късмет, тъй като съперникът създаде няколко положения. Поздравления за Анатолий Господинов за отличните му намеси. Най-радващото е, че целият отбор се раздаде, игра организирано и беше компактен.

– Това ли е ключът към успеха?
– Определено. Себераздаването и взаимопомощта – когато един сгреши, друг да го подкрепи.

– Предстоят два мача с Локомотив Пловдив – полуфинали за Купата на България, както и участие във втората четворка. Арда има шансове и на двата фронта.
– Така е, но няма да бъде лесно. Ще се опитаме да се представим добре както за Купата на България, така и в плейофите. Имаме сериозни шансове да стигнем до финал, но мачовете с Локомотив Пловдив ще бъдат много трудни. Паралелно с това ще гоним и петото място, което дава право на бараж за участие в Европа.

– Това ли е най-силният сезон за Арда досега?
– Определено е сред най-добрите. Не само аз, а и целият отбор и ръководството се гордеем с постигнатото. Полагаме много усилия и имаме отлични условия за работа, което се отразява в резултатите.

– Какъв е вашият призив към феновете за полуфинала на 22 април на „Арена Арда“?
– Феновете ни дължат подкрепа. Както каза президентът Яшар Дурмушев, през тази календарна година нямаме загубена точка като домакини – пет мача, пет победи. Това говори достатъчно. Имаме нужда от тях и се надявам на 22 април да ни подкрепят на стадиона, защото с тях зад гърба ни всичко е много по-лесно.

