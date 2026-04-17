Арда нанесе исторически удар по Лудогорец

Победата на Арда над Лудогорец бе историческа за българското първенство. За първи път от влизането на "орлите" в елита през сезон 2011/12 се намери отбор, който да ги остави с 0 точки в мачовете им от редовния сезон, пише "Тема спорт". Още по-интересно е, че преди есенния успех с 3:2 в Разград на 9 ноември кърджалийци никога не бяха печелили срещу Лудогорец.

Сега обаче оформиха дубъл над "зелените". Досега е имало само два случая на отбори, които побеждават Лудогорец два пъти за един сезон. Сториха го Литекс през сезон 2014/15 и Локо (Пд) през сезон 2015/16. Всички тези победи обаче бяха домакински, като в първия случай едната дойде в редовния сезон, а другата в плейофите.



Във втория пък първенството се състоеше от 10 отбора, които играха 4 пъти помежду си. Никога до момента никой не беше надделявал срещу Лудогорец както вкъщи, така и в Разград в рамките на един сезон. Арда обаче пренаписа тази история и създаде сериозни предпоставки за още по-голям прецедент в ерата на "орлите" в efbet Лига.