Тунчев: Показахме какво можем

Наставникът на Арда Александър Тунчев бе много доволен от победата над Лудогорец. Специалистът призна, че тимът е имал и късмет, но като цяло тимът е показал добро лице.

“Беше много трудно. Имахме и късмет, защото Лудогорец създадоха някои ситуации. Успяхме да отбележим рано гол, което ни накара малко да се дръпнем и да търсим топки зад защитата. Това се явява като двубой от Европа и ние трябва да покажем качествата и отборната игра. Моето минало наистина е свързано с Локомотив Пловдив, но сега съм в Арда и ще направим всичко да стигнем финала”, каза Тунчев.