Ван Бастен подал сигнал в полицията заради преследваща го жена

Нидерландската и световна футболна звезда Марко ван Бастен е обект на преследване от объркана жена. Бившият нападател потвърди това пред телевизионния канал в родината си „RTL Boulevard“. Жената твърди още, че съпругата на Ван Бастен – Лизбет, имала афера с друг мъж.

„Объркана жена от Италия казва, че жена ми ми изневерява и е обладана от дявола“, казва Ван Бастен пред „RTL Boulevard“. „Уж децата ми също са лоши и ми влияят негативно“, пресъздава интервюто вестник „Хет Лаасте нювс“.

La légende hollandaise Marco van Basten révèle être victime de harcèlement : « Elle prétend que ma femme est possédée par le diable » https://t.co/0yUykonqp7 — LesoirSports (@LesoirSports) April 16, 2026

61-годишната футболна легенда допълва, че е тормозен от жената от „известно време". „Тя е във връзка с „небесното“ и затова смята за много важно да бъда спасен от тези дяволски кръгове в живота“.

Бившият нападател на Аякс и Милан в началото е приемал спокойно тези психоатаки, но допълва, че е подал сигнал в полицията. „Но тя отива все по-далеч и по-далеч.“ Преследвачката разпространява снимки, които са направени близо до къщата на Ван Бастен. На тях се твърди, че жена му Лизбет е с друг мъж.

„Глупости. Ясно се вижда, че жената от снимките не прилича на съпругата ми“, казва по този подов Ван Бастен. Бившият култов футболист и Лизбет ван Капелевеен се женят през 1993 година и имат три деца заедно: Ребека, Дебора и Александър.

Ван Бастен се надява, че случаят може да бъде разрешен бързо, след като сигналът е подаден в полицията. „Това е пациент, който трябва да бъде лекуван“, завършва той, като изглежда спокоен в интервюто.

Марко ван Бастен е истинска футболна икона от началото на 90-те години, смятан е за един от най-добрите, ако не и най-добрият централен нападател в историята на футбола в Нидерландия. Ван Бастен спечели два пъти Купата на европейските шампиони, предшественикът на Шампионската лига, с Милан. По време на престоя си в Италия той спечели „Златната топка“ – най-престижната индивидуална награда във футбола. С Аякс той стана шампион три пъти и спечели Купата на Нидерландия три пъти.

Ван Бастен също така натрупа 58 мача за националния отбор на Нидерландия, отбелязвайки 24 гола. През 1988 година пък беше много важна част от спечелената европейска титла. След това той се пробва и като треньор, като последователно води националния отбор на "лалетата", Аякс, Хееренвеен и АЗ Алкмаар.