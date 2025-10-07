Ван Бастен нападна треньора на Аякс: Сляп си за реалността

Легендата Марко ван Бастен отправи остри критики към старши треньора на Аякс Джони Хейтинга, под чието ръководство отборът записа няколко лоши резултата. Преди седмица Аякс беше разгромен с 0:4 от Марсилия в Шампионската лига, а няколко дни по-късно стигна само до 3:3 срещу Спарта (Ротердам) в Ередивизи. Ван Бастен изрази пълно неразбиране и нарече тактиката на Хайтинга „детска“.

„Когато знаеш, че не си в добра форма, а трябва да играеш срещу Марсилия, не може да подхождаш толкова наивно. Защитата беше като разграден двор, това е детинско. Още по-лошо е, ако не го осъзнаваш. Това означава, че си сляп за реалността", каза Ван Бастен.

Според бившия национален селекционер и треньор на Аякс, когато един отбор е толкова извън форма, трябва да играе прагматично.

„Необходимо е да се погрижиш загубата да остане далеч. Не е нужно да печелиш, но поне да не губиш. И то по начин, който не заслужава награда за красота", изтъкна Ван Бастен.

Той дори твърди, че Хейтинга е променил тактиката си след трудната победа над НЕК Неймеген в Ередивизи (2:1), защото е имало критики към дефанзивния стил на игра.

„Тогава той се е поддал на критиките. Казал си е: „Добре, в Марсилия отново ще играем футбол като Аякс“. Ако не можеш да правиш разлика между холандското първенство и европейските мачове, не ти е мястото там, където си сега. Толкова е просто", отсече носителят на "Златната топка".

Напрежението в Аякс ще спадне за кратко заради международната пауза. След това предстоят домакински мач с АЗ Алкмаар, гостуване на Челси в Шампионската лига и визита на Твенте.