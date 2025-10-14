Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

Легендата на световния футбол Марко ван Бастен остана недоволен от представянето на Френки де Йонг в последния мач на националния му отбор на Нидерландия. Миналата неделя "оранжевите" победиха Финландия с 4:0 в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

"Френки де Йонг не направи достатъчно подавания напред. Играеше колебливо. Очакваше се да изостря играта. Всъщност бях малко разочарован от него, защото ролята му трябваше да бъде бързо да изнася топката от защита в атака. Бях много учуден, че изобщо не го направи. На Френки наистина му липсваше това. Всъщност е жалко, защото той е добър футболист с добра визия за подавания напред", каза бившият нападател на Нидерландия пред Ziggo Sport, цитиран от БТА.

“Лалетата са начело в квалификационната си група и са сигурни най-малко за плейоф.

