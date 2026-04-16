Попето пред завръщане в Ботев

Бившият футболист на Ботев Пловдив - Ивелин Попов е през завръщане в клуба, но в ново амплоа. По информация на "Мач Телеграф" той ще бъде новият спортен директор на "канарчетата". Очаква се той да заема поста в началото на следващия сезон, като е много вероятно да работи съвместно с добрия си приятел Станислав Генчев, който пък е спряган за нов наставник на пловдивчани от лятото.

Попето наскоро прекрати състезателната си кариера, като за последно игра в Арда. След това даде пресконференция, на която сподели, че амбициите му са да се утвърди като спортен директор.