Ботев пожела двама от Берое

От Ботев Пловдив следят ситуацията около двама играчи на Берое - вратаря Артур Мота и крилото Хуанка Пинеда. Има сериозна вероятност двамата да се присъединят към клуба от стадион "Христо Ботев" "Колежа" през лятото като свободни агенти, ако заралии изпаднат от efbet Лига.

Още през зимата "канарчетата" привлякоха друг футболист на "зелените" - полузащитника Карлос Алгара, който в последните седмици рядко попада в игра заради проблеми с травма.

24-годишният бразилски страж Артур Мота, който притежава и португалски паспорт, е играл в 17 мача от първенството през настоящия сезон. От своя страна 26-годишният национал на Доминиканската република- Хуанка Пинеда, притежаващ испанско гражданство, има 28 участия в Първа Лига. Интерес към двамата обаче проявяват и други български клубове.