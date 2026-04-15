  • 15 апр 2026 | 10:59
Откриват паметника на легендарния Динко Дерменджиев на 1 май

Паметникът на легендарния футболист на Ботев (Пловдив) Динко Дерменджиев ще бъде открит на 1 май, съобщиха от Фондация "Жълто и Черно", която бе инициатор на кампанията по набирането на средства и изграждането на монумента. Събитието ще се състои от 17:00 часа пред стадион "Христо Ботев". 

"Уважаеми дами и господа,

С огромно вълнение, нетърпение и удоволствие ви съобщаваме, че паметникът на легендарния Динко Дерменджиев–Чико ще бъде тържествено открит на 1 май от 17.00 пред стадион „Христо Ботев“.

В качеството си на инициатор на кампанията за изграждането на паметник на незабравимия Динко Дерменджиев, както и като организатор на предстоящото събитие, „Фондация Жълто и Черно“ кани най-учтиво пловдивското гражданство на това паметно за града ни събитие. На 1 май ще почетем една вечна спортна легенда!

На 1 май клубните пристрастия няма да имат никакво значение! Вземете семействата си, децата си, съберете се с приятели и елате да отдадем дължимото на една от най-ярките фигури в спортния живот на България! Защото Чико радваше не само „жълто-черното“ семейство! Той беше обичан от цяла България!

01.05.2026 година, 17.00 часа, стадион „Христо Ботев“!

Бъди част от историята!", написаха от Фондация "Жълто и Черно". 

