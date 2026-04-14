Ясен Петров: Направихме елементарни грешки

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров говори след тежкото поражение с 0:3 от Ботев (Пловдив) в мач от 30-ия кръг на efbet Лига.

"Това е може би най-слабата ни продукция. Само хората бяха силен играч днес. Направихме много елементарни грешки и отстъпихме в единоборствата. Абсолютно заслужено загубихме. Едно хубаво нещо е, че имаме почивка. Трябва да се съберем, защото ни предстоят много трудни двубои.



Ще има време да анализираме. Истината е, че виждаме съвсем друг отбор от това лице, което показвахме. Нямаме време да навеждаме глави, трябва да продължим да работим. Трябва да си върнем старото лице, духа и себераздаването. Не стояхме добре в нито една линия", заяви Петров.