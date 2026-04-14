Балтанов: Представихме се отлично, но не беше лесно

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов остана доволен от победата на тима с 3:0 при визитата на Добруджа. Специалистът е на мнение, че играчите са се представили отлично, въпреки че срещата не е била лесна.

Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

“Не беше толкова лесен мач, колкото изглеждаше. Момчетата се представиха отлично, отбелязахме три гола, контролирахме мача изцяло и това е най-важното. Ние каквото зависеше от нас го свършихме, останалото не е в нашите ръце. Каквото и да стане се радвам, че успяхме да подобрим нашата игра. Не следя статистика, но се радвам, че успяхме да нарушим тази традиция без победа тук”, заяви Балтанов.