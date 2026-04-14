Добруджа 0:0 Ботев (Пловдив)

Добруджа и Ботев (Пловдив) играят при 0:0 в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига. Мачът е исторически, тъй като е първият, който се играе на осветление на стадион "Дружба".

Добричлии се намират в серия от четири поредни срещи без успех. В този период те записаха три загуби и едно равенство, дошло по изключително драматичен начин при последното им домакинство - срещу Левски (2:2). "Канарчетата" пък подобриха резултатите си в последно време. Преди ремито с градския съперник Локомотив (1:1) преди седмица, тимът на Лъчезар Балтанов се наложи последователно над Славия и Спартак (Варна) и вече е само на точка от топ 8.

ДОБРУДЖА 0:0 БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

ДОБРУДЖА: 69. Пепеляшев, 15. Костов, 37. Керчев, 72. Да Куня, 77. Леони, 27. Трики, 7. Иванов, 35. Ловрик, 98. Михайлов, 10. Силва, 99. Трифонов

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 38. Балоянис, 4. Солдо, 87. Петров, 22. Кватенг, 45. Да Силва, 77. Араужо, 8. Неделев, 10. Емерсон, 13. Цонов, 88. Уилямс