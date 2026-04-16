Катаклизми в ОФК Хасково

Нажежена атмосфера измести спокойствието в ОФК Хасково преди утрешното съседското дерби от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига с гостуващия тим на Димитровград. Напрежението в хасковския тим се покачи чувствително след домакинския двубой от 28-ия кръг на първенството с Асеновец (Асеновград), завършил 0:0.

Без голове в Хасково

Живко Желев, треньор на ОФК Хасково коментира пред Sportal.bg.

Живко Желев: Проспахме мача

„Мачът с Асеновец вече е история, но все още съм много ядосан от трагичното ни представяне в него. Не сме били толкова слаби дори и в първия мач, когато сформирахме този отбор. Лежерното ни поведение на терена срещу Асеновец е меко казано дразнещо. Нямам обяснение защо се получи така. Не е нормално да печелим мачове и точки срещу най-силните отбори, в това число и лидера, а срещу състава от Асеновград да се лутаме безцелно по терена. Не обиждам, нито подценявам Асеновец. Той дори заслужаваше да ни победи. Ние бяхме длъжни да покажем повече. Не го направихме обаче. Ще вземем много сериозни мерки. Живуркане няма да допусна. Ако е необходимо ще доиграем сезона само с юноши“.