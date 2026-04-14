Живко Желев: Не подарихме нищо, проспахме мача

0:0 приключиха ОФК Хасково и гостуващия му Асеновец (Асеновград). Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Без голове в Хасково

След края на двубоя, Живко Желев, треньор на домакините коментира пред Sportal.bg.

„През последните дни, повече от седмица се говореше, че ще даваме мача. Видно е, дали го дадохме. Какво да дадем? Ние не можем да го вземем. Яд ме е, защото не успяхме да се абстрахираме от тези приказки и изиграхме най-слабия си мач от сформирането на отбора ни досега. Превъзходство? Доминация? Глупости. Още от самото начало започнахме лежерно и така до края. Дори заслужавахме да загубим. Не е необходимо повече да говорим, излагацията ни беше тотална“.