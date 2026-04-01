ОФК Хасково обърна Загорец

  1 апр 2026 | 19:46
ОФК Хасково победи Загорец с 3:2 в Нова Загора. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците си поделиха по полувреме. През първото по-добри бяха домакините. Мариян Тонев материализира предимството с попадение от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Георги Митев в 9-ата минута. Денислав Атанасов пък уцели гредата на хасковлии в 37-ата минута. Единственият шанс за гостите беше удар с глава на Юлий Шекеров, но топката излезе в аут. Футболистите на Загорец започнаха по-дейно и втората част. Играч на Хасково изби топката от голлинията в 52-ата минута. Постепенно обаче противника им взе инициативата. Влезлият като резерва Мирослав Илиев се възползва от пас на Христо Бойков и изравни в 61-ата минута. Съотборникът му Димитър Стефанов пропусна да вкара четвърт час по-късно. При ответната атака, Пламен Иванов пък не се възползва от подарък на хасковската защита. Така се стигна до 81-ата минута, когато Бойков подаде, Шекеров се освободи от трима и реализира за 1:2. След 180 секунди играч на Загорец пропусна да изравни. Красимир Илиев обаче беше точен в 87-ата минута и топката спря за трети път в мрежата на домакините. Накрая Тонев изведе Пламен Иванов, който фиксира окончателното 2:3.

