Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

На живо: Бойната гала "Elite Fighting Arena"
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Голов екшън в Пловдив! Марица (Пловдив) подчини ОФК Хасково в последната минута

Голов екшън в Пловдив! Марица (Пловдив) подчини ОФК Хасково в последната минута

  • 21 март 2026 | 20:26
  • 742
  • 0
Голов екшън в Пловдив! Марица (Пловдив) подчини ОФК Хасково в последната минута

Марица (Пловдив) надви у дома ОФК Хасково с 4:3. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Юлий Шекеров изведе гостите напред с гол в 8-ата минута. В 37-ата Олджай Алиев възстанови равенството от дузпа. Имаше още интересни моменти, но равенството се запази до почивката. В 48-та минута Велиян Видолов стреля силно, но ударът бе блокиран. Избитата топка попадна у Благовест Данчев, който шутира от дъгата пред наказателното поле за 2:1. Скоро обаче Дамян Чаушев изравни. В 59-та минута, след хубава контра, топката достигна до Олджай Алиев, който стреля в страничната греда. Топката се върна към него и той изпрати в напречната греда. Лъчезар Михайлов центрира и Сашо Лебанов вкара с глава за пловдивчани в 65-ата минута. След около четвърт час, Керимджан Игнаров направи 3:3 с глава след центриране от корнер. Капитанът Веселин Марчев донесе победата за Марица със странична ножица в последната минута на двубоя.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

