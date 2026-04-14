Без голове в Хасково

0:0 приключиха ОФК Хасково и гостуващия му Асеновец (Асеновград). Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Още след първия съдийски сигнал домакините взеха топката и до края я разиграваха в половината на противника. До голово положение обаче въобще не достигнаха. Изключението е в 96-ата минута, когато Владислав Узунов насочи кълбото с глава, но стража на асеновградчани Димитър Костов го изби в корнер. Пред отсрещната врата имаше два шанса за попадение. Каан Али стреля с глава, но хасковския вратар Георги Милев спаси в 70-ата минута. След 120 секунди пък Атанас Зехиров го прехвърли от центъра, Милев спря и изгледа топката, която премина в страни от вратата му.