Верхувен обясни защо "заслужава" битката с Усик

Рико Верхувен има само един професионален боксов мач в кариерата си, но на 23 май в Египет ще се изправи срещу шампиона в тежка категория Усик за един от неговите пояси. Първоначално нидерландецът трябваше да се бие с Антъни Джошуа, но британецът пострада при автомобилна катастрофа миналия декември.

Три битки за титла в подгряващите двубои на Усик срещу Верхувен

Сега той ще се опита да стане първият човек, който побеждава Усик, когато двамата се изправят един срещу друг пред пирамидите.

„Не мисля, че от мен зависи да преценявам дали заслужавам нещо", каза Верхувен. "Казах открито, че бих бил готов да се бия с Усик, защото аз съм безспорният шампион в кикбокса, а той е безспорният шампион в бокса – колко яко би било, ако тези два свята се сблъскат?

Усик и Джошуа – от съперници до братя: история, която връща вярата в бокса

Промоутърът реши, че това е страхотна идея, и заложиха пояс за мача. Аз го приех така. Разбирам, че за хората, които не следят кикбокс, моите постижения не са им познати. Но WBC има и отдели за муай тай и кикбокс, така че за тях това имаше логика. Аз съм един от най-великите, ако не и най-великият кикбоксьор на всички времена, така че имам нужните постижения и реална битка за титла има смисъл.“

Усик се отказа от една от световните си титли, вместо да се изправи срещу Фабио Уордли, и така защити решението си да се бие с Верхувен: „За мен това е предизвикателство. Рико е страхотен човек, опасен човек. За веднъж искам да направя това, което аз искам, а не това, което трябва. Много често правя това, което другите искат. Трябва да се боксираш с този човек, или с онзи, или с другия. Аз казвам: добре. Сега правя това, което аз искам.“

Усик срещу Верхувен - поредното безумие при липса на ценности в бокса

Верхувен пък е уверен, че размерът ще има значение на ринга. „Ще внеса ъглите от кикбокса, ще предложа различен тип загадка,“ добави той. „Аз съм огромен, тежа около 125 кг. Ако му вкарам най-добрия си удар, разбира се, че ще падне. Той е като доразвит крузър. Аз съм естествено роден тежка категория. Това е голяма разлика. Това ще стане, ако го уцеля чисто с най-добрия си удар, а ако не – просто ще спечелим.“