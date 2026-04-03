Три битки за титла в подгряващите двубои на Усик срещу Верхувен

Турки Алалших разкри пълната подгряваща карта за боксовата среща между Aлександър Усик и Рико Верхувен.

Най-добрият боксьор в тежка категория ще се изправи срещу живата легенда на кикбокса в необичаен сблъсък пред пирамидите в Гиза, Египет, на 23 май. Основният дуел ще бъде за световната титла на WBC в тежка категория, а преди него ще се проведат седем други интригуващи двубоя.Три мача за световни титли в подкрепа на основното събитие

Един от акцентите в подгряващата карта ще бъде битката за вакантната титла на WBO в супер средна категория. Поясът беше освободен след оттеглянето на Терънс Кроуфорд. В спор за този пояс Хамза Шийраз (23-0-1) ще се изправи срещу Алем Бегич (29-0-1), за да определят новия шампион в категория до 76 кг.

Преди тях на ринга ще се качат Джак Катерал (32-2) и Шахрам Гиясов (17-0). Двамата ще спорят за „регулярната“ титла на WBA в полусредна категория. Победителят от този сблъсък ще си осигури шанс да се бие с истинския шампион на WBA в категория до 66 кг., Роли Ромеро, по-късно през годината.

Програмата включва и двубой за титлите на WBO и списание „Ring“ в категория „уха между Мизуки Хирута (10-0) и Маи Солиман (10-1).