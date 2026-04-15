Славко Матич ще се опита да спаси от изпадане сръбския Раднички

Бившият треньор на Септември (София) и Арда (Кърджали) Славко Матич беше представен като нов наставник на застрашения от изпадане от сръбската Суперлига Раднички (Крагуевац). След края на редовния сезон в Сърбия Раднички (Крагуевац) е на 10-о място с 36 точки, с три повече от първия в зоната на изпадащите Раднички (Ниш).



Поради намаляването на отборите в сръбския елит, тази година изпадат четири отбора директно.

Интересното е, че Матич е треньор номер 6 за "червено-белите" от Крагуевац през този сезон, което е обяснимо предвид лошите резултати на фона на европейски участия в предишните две години.



Редовният сезон от 30 кръга завърши и сега Раднички (Крагуевац) има пред себе си седем плейофни кръга, за да оцелее.