Арангелов: Всички трябва да слушат Галин Иванов и да изпълняват

Наставникът на Септември Христо Арангелов похвали футболистите си, които постигнаха драматична победа с 2:1 като гост над Славия, която ги доближи на само точка от спасителното 12-о място. Той не пропусна да похвали звездата на отбора Галин Иванов. Ветеранът вкара победния гол срещу бившия си тим с точен изстрел в 94-ата минута.

"Заслужихме си трите точки с доста добра игра. Бяхме разучили спротивника, момчетата се справиха перфектно. Имахме ситуации още в началните минути.

Когато излизаш, пресираш, създаваш ситуации и имаш острота, е трудно за противниковите защити. Играем с двама нападатели и се справяме добре.

Рутината и опитът на Галин Иванов се предава на останалите състезатели. Трябва да го слушат и да изпълняват. Дава им добро самочувствие.

Гледаме нашия отбор и играем мач за мач. Другите не ни интересуват. Имаме сили да се спасим.

Ако запазим енергията, ще се поздравим с успех в оставащите мачове", каза Арангелов.

Снимки: Владимир Иванов