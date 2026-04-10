  3. Арангелов: Всички трябва да слушат Галин Иванов и да изпълняват

Арангелов: Всички трябва да слушат Галин Иванов и да изпълняват

  • 10 апр 2026 | 20:14
Наставникът на Септември Христо Арангелов похвали футболистите си, които постигнаха драматична победа с 2:1 като гост над Славия, която ги доближи на само точка от спасителното 12-о място. Той не пропусна да похвали звездата на отбора Галин Иванов. Ветеранът вкара победния гол срещу бившия си тим с точен изстрел в 94-ата минута.

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

"Заслужихме си трите точки с доста добра игра. Бяхме разучили спротивника, момчетата се справиха перфектно. Имахме ситуации още в началните минути.

Когато излизаш, пресираш, създаваш ситуации и имаш острота, е трудно за противниковите защити. Играем с двама нападатели и се справяме добре.

Рутината и опитът на Галин Иванов се предава на останалите състезатели. Трябва да го слушат и да изпълняват. Дава им добро самочувствие.

Гледаме нашия отбор и играем мач за мач. Другите не ни интересуват. Имаме сили да се спасим.

Ако запазим енергията, ще се поздравим с успех в оставащите мачове", каза Арангелов.

Снимки: Владимир Иванов

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Ясен Петров: Допуснахме една грешка и загубихме

Гьоко: Играхме на 100%, всеки мач е като бараж

Вече 40 години без български рефер на Мондиал

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

От Левски: Пише се +3, чете се +9

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

