Галин Иванов: Съдбата си знае работата! Славия е най-великият отбор в България

Капитанът на Септември (София) Галин Иванов говори след победата с 2:1 срещу Славия. Бялото момче, както го наричат феновете на "белите", реализира победния гол в добавеното време. След последния съдийски сигнал Гальо отиде и се оздравяване.

"Стана хубав мач. И двата отбора създадоха ситуации, опитвахме се да играем футбол. И двата отбора, както казах. Съдбата си знае работата, спечелихме заслужено. Първо, не ми е приятно, че вкарвам на Славия, но съдбата си знае какво трябва да се случи. На Разпети петък днес, аз съм много вярващ човек, благодарен съм, Господ ме възнагради. Всеки мач се стремя да давам най-доброто си, не само срещу Славия.

Направихме лоша подготовка и постепенно навлизаме в ритъм. Доста точки загубихме, вярвам, че имаме качеството и характера и че ще се спасим. Ако не вярвах, нямаше да съм тук. Феновете знаят какво значи Славия за мен, аз съм един от тях, пожелавам им успех, да печелят точки, Славия е най-великият отбор в България, пожелавам им да са по-напред в класирането, вярвам, че това ще се случи скоро", каза бившият национал.