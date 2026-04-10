11-те на Славия и Септември

  • 10 апр 2026 | 17:08
Съставите на Славия и Септември се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Александър Шаламанов” е със стартов час 18:00 и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Макар и важен и за двата тима, двубоят е с доста по-червен цвят за гостите, които се борят за спасението си в елита. Те са на предпоследно място с 22 точки - на четири от спасителната зона. Домакините от своя страна са на осма позиция с 38 точки и тимът се бори за втората четворка на втората фаза на шампионата.

В последния си мач преди днешния Славия изненада с 3:1 като гост Черно море, докато Септември успя да спре серията си от загуби с 0:0 срещу Ботев (Враца), но това не може да успокоява играчите на Христо Арангелов.

Двата тима вече се срещнаха един срещу друг в рамките на шампионата и в мач от 14-ия кръг Славия взе победа като гост с 1:0, благодарение на попадение на Илиян Стефанов.

Стартови състави:

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Дейвид Малембана, 24. Лазар Марин, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 9. Роберто Райчев, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш

СЕПТЕМВРИ: 12. Николай Кръстев, 3. Себастиян Гардниер, 30. Матео Стаматов, 18. Айуб Абу, 33. Галин Иванов, 25. Валон Хамдиджи, 19. Доминик Ивкич, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 10. Стефан Стоянович, 9. Бертранд Фурие

