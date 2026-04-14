Боржеш се закани, че ще направи това, което никой не направи в ШЛ този сезон

Руи Боржеш говори в навечерието на реванша с Арсенал от 1/4-финалите на Шампионската лига. Спортинг (Лисабон) загуби мача преди седмица след драматична развръзка в последните минути, когато "лъвовете" пропуснаха ситуация при 0:0, а при последвалата атака се пропукаха и Кай Хавертц отбеляза победното попадение.

Ще бъда много хладнокръвен. Отборът трябва да бъде верен на себе си и на това, което е бил досега. Независимо от противника, от състезанието, в което участваме... Не е нужно да говоря за глад, защото този отбор го показва всеки ден и във всеки мач. Амбицията, смелостта и удоволствието, които изпитват на терена и докато играят помежду си. Утре трябва да бъдем отбор, верен на себе си, на това, което сме били. Да се насладим на играта с присъщата отговорност, разбира се, и да постигнем нещо безпрецедентно за клуба, за нас като отбор. Наясно сме с трудностите. Ще се изправим срещу страхотен Арсенал и ще направим това, което никой не е правил в Шампионската лига – да победим този отбор. Знаем какви трудности ще имаме, но увереността ни е безгранична.

Пак повтарям, ще започна както започнах предишния въпрос. Аз съм много хладнокръвен. Спокоен съм. Пламъкът е амбицията и всички имаме много от нея, затова сме тук, борейки се за място на полуфиналите. Ние сме сред осемте най-добри отбора, където никой не би си помислил, че ще бъдем. Може би само ние вярвахме... Но това е плод на качеството на отбора. Утре ще има два страхотни отбора и независимо от резултата, не е и няма да бъде. Това е важна седмица и решенията стават все по-важни, но трябва да сме наясно, че сме в края на сезона и участваме във всичко, за което си струва да се борим. И това ясно идентифицира Спортинг. Да бъдем в състезанията, да се борим докрай, да искаме да ги спечелим. И това определя един велик Спортинг. Да сме тук, борейки се за първенството, Купата и за място в Шампионската лига. Каквото и да се случи утре, то няма да заличи страхотния сезон на този отбор и на тези играчи.

Терена не съм стъпвал... Притеснен съм от това, което Луис ще каже за терена, той тук пита дали ще играе 90 минути. Теренът ще бъде такъв и за двата отбора. Изявлението на Гьокереш? Дори не съм го чел. Това е изявление на спортист от противниковия отбор. По отношение на Шампионската лига, ние сме тук и най-важният мач е утре. Ще го играем с всичко, с огромна амбиция и смелост и само и единствено мислейки за този мач и опитвайки се да го спечелим. Това е, което искаме, което те искат. Имат това желание. Да продължат да пишат историята на клуба и своята индивидуална история. Нашият фокус е само и единствено мачът утре.

Моето послание е много ясно, просто. И ако има седмица, в която не е нужно да говоря много, това е тази. Сами по себе си, те ще бъдат супер мотивирани. Утре са притеснени да разберат стартовия състав... Всички искат да играят, да могат да се насладят и да участват активно в самия мач. В моята реч, това е много проста седмица. Те знаят, че представляват голям клуб, знаят ежедневния натиск да представляват Спортинг, отговорността... Не е нужно да ги карам да виждат, че имаме важни мачове, те знаят. Не е нужно да се изтощавам много, трябва да ги държа свързани с моите изисквания, с идеята на отбора. Да ги успокоявам, да успея да ги поддържам възможно най-свежи. Те знаят за какво ще се борят утре, гледам ги в очите и виждам желанието, което имат да играят мача, че вярват в класиране за полуфиналите. Футболът и животът дават възможности на тези, които вярват много. И ако има отбор, който вярва много, това е този.

В моята кариера това е още един важен мач, всички са такива. И всеки има своята история, своето значение. Ние сме в състезанието, за което всички мечтаят да участват, и аз като треньор също. Ще бележи кариерата на всички ни. На първо място историята на Спортинг, което е това, което искаме, да продължим да пишем историята на Спортинг. Тази група заслужава това признание, заслужава да бележи историята на Спортинг на нивото на големите легенди на Спортинг. И казвам това с пълна честност, това е, което чувствам. И това е по отношение на играчите, а не на треньора. Става въпрос за вяра. Стойността е субективна.

Арсенал има трима страхотни играчи за някои позиции, не двама. Това дори няма логика за мен. По отношение на статичните положения, говорим за страхотен отбор, но те не вкарват голове от такива положения от няколко мача. Това е отборът в Европа с най-много голове от статични положения, разбира се, това не им отнема компетентност. Не е, че е изключителна разработка, но от 10 удара, 10 са на местата, където треньорът иска, а след това имат шест или седем „шкафа“... Атлетически много силни играчи. Статичното положение е дуел и това ги прави много силни. Независимо кой играе, те са изключително силни в този момент. Винаги се опитвам да ценя моите и ние също сме били изключително силни в статичните положения в атака и защита. Много съм уверен в способностите на нашия отбор", каза Боржеш.