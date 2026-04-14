Езе: Tози тим на Арсенал е пълен с лидери

  • 14 апр 2026 | 17:59
Езе: Tози тим на Арсенал е пълен с лидери

Еберечи Езе увери, че всички в състава на Арсенал са уверени, че могат да постигнат големите цели, към които са се устремили. След грешката с Борнемут скептиците заговориха, че за пореден път този тим е готов да изпусне трофеите, повтаряйки традиционната от последните сезони криза през април. Англичанинът обаче твърди, че съставът е пълен с лидери, които да го поведат към отличията.

"Връщам се след леко разтежение в прасеца, чувствам се добре, готов и развълнуван за мача със Спортинг. Всички знаем в каква позиция се намираме, знаем какво е заложено на карта. В отбора има много увереност. Това са моментите, в които искаш да играеш като футболист.

Имам достатъчно дълъг опит във футбола, за да знам как да се държа, да действам и да бъда най-добрата версия на себе си на терена. Честно казано, не ме интересува какво говорите, момчета. Аз съм професионалист и този, който играе. Всеки има мнение и мисли, че знае кое е правилно.

Този състав е пълен с лидери, но независимо дали сте част от лидерската група, всеки има глас и право да говори и казва това, което мисли", заяви Езе по време на пресконференцията преди утрешния реванш от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон).

Снимки: Gettyimages

