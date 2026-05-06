“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на България за мъже по плажен волейбол проведоха днес последни тренировки на кортовете на Бийч Мания Хоум в столичния квартал “Младост” преди заминаването си утре за турнира от Лигата на нациите в Протарас (Кипър).

На 9 и 10 май България ще мери сили с отборите на Полша, Израел и Кипър.

Победилите ще се класират да финалите в Будапеща (Унгария).

България ще бъде представяна в Протарас от Димитър Калчев и Димитър Механджийски, както и от Александър Цанев и Борис Георгиев, които спечелиха квалификационния турнир във Варна.

Българските “плажни лъвове” водят подготовка под ръководството на националните селекционери Невен Нешев и Милен Стоянов и показаха новите си екипи “Красико”, с които ще играят на турнира в Кипър.

Снимки: Борислав Цветанов