Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. “Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 143
  • 0

Волейболистите от националния отбор на България за мъже по плажен волейбол проведоха днес последни тренировки на кортовете на Бийч Мания Хоум в столичния квартал “Младост” преди заминаването си утре за турнира от Лигата на нациите в Протарас (Кипър).

На 9 и 10 май България ще мери сили с отборите на Полша, Израел и Кипър.

26 Тренировка на националния отбор по плажен волейбол

Победилите ще се класират да финалите в Будапеща (Унгария).

България ще бъде представяна в Протарас от Димитър Калчев и Димитър Механджийски, както и от Александър Цанев и Борис Георгиев, които спечелиха квалификационния турнир във Варна.

26 Тренировка на националния отбор по плажен волейбол

Българските “плажни лъвове” водят подготовка под ръководството на националните селекционери Невен Нешев и Милен Стоянов и показаха новите си екипи “Красико”, с които ще играят на турнира в Кипър.

26 Тренировка на националния отбор по плажен волейбол
Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Иранци искат Алекс Николов за малко?

Иранци искат Алекс Николов за малко?

  • 5 май 2026 | 20:00
  • 15492
  • 11
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 16465
  • 7
Легендата Теди Салпаров влиза в ролята на футболист за "Мача на Надеждата"

Легендата Теди Салпаров влиза в ролята на футболист за "Мача на Надеждата"

  • 5 май 2026 | 10:08
  • 3439
  • 1
Драган Нешич е новият треньор на вицешампиона Левски

Драган Нешич е новият треньор на вицешампиона Левски

  • 5 май 2026 | 09:45
  • 8902
  • 4
Мария Колева и Прая Клуб триумфираха с шампионската титла в Бразилия!

Мария Колева и Прая Клуб триумфираха с шампионската титла в Бразилия!

  • 4 май 2026 | 16:47
  • 2323
  • 2
Национал продължава кариерата си в Италия

Национал продължава кариерата си в Италия

  • 4 май 2026 | 14:57
  • 7404
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 19253
  • 123
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 21023
  • 24
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 10473
  • 17
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 5809
  • 13
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 3689
  • 3