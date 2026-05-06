Десаи с прогнози за Шампионската лига и Световното първенство

Френската легенда Марсел Десаи смята, че Байерн (Мюнхен) трябва да спечели Шампионската лига през този сезон. "Не знам кой ще спечели, но се надявам да е различен отбор. Ако погледнете съставите, това трябва да е Байерн. Те промениха философията си, за да се адаптират към талантливия състав, който имат, и показват изключително постоянство този сезон", сподели Десаи.

"ПСЖ имаше доста проблеми с контузии. Реал Мадрид е трагедия в Ла Лига. Барселона направи някои грешки и само заради това разликата не е по-голяма. Защитата на Барселона е слаба", допълни той.

Бившият играч на Милан даде своите прогнози и за Световното първенство. "Трябва да кажа Франция, иначе Дешан ще ме убие. Дидие има два отбора. Потенциалът на Франция е огромен. Същото може да се каже за Испания. Изненадата може да дойде от Португалия. Те имат талантливи играчи. Бих искал Кристиано да получи наградата, както го направи Меси".

Снимки: Imago