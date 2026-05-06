Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Десаи с прогнози за Шампионската лига и Световното първенство

Десаи с прогнози за Шампионската лига и Световното първенство

  • 6 май 2026 | 13:37
  • 932
  • 1
Десаи с прогнози за Шампионската лига и Световното първенство

Френската легенда Марсел Десаи смята, че Байерн (Мюнхен) трябва да спечели Шампионската лига през този сезон. "Не знам кой ще спечели, но се надявам да е различен отбор. Ако погледнете съставите, това трябва да е Байерн. Те промениха философията си, за да се адаптират към талантливия състав, който имат, и показват изключително постоянство този сезон", сподели Десаи.

"ПСЖ имаше доста проблеми с контузии. Реал Мадрид е трагедия в Ла Лига. Барселона направи някои грешки и само заради това разликата не е по-голяма. Защитата на Барселона е слаба", допълни той.

Бившият играч на Милан даде своите прогнози и за Световното първенство. "Трябва да кажа Франция, иначе Дешан ще ме убие. Дидие има два отбора. Потенциалът на Франция е огромен. Същото може да се каже за Испания. Изненадата може да дойде от Португалия. Те имат талантливи играчи. Бих искал Кристиано да получи наградата, както го направи Меси".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Снайдер за двубоя Арсенал - Атлетико: Исках да се обадя на УЕФА да отменят този мач, а финалът да е Байерн - ПСЖ

Снайдер за двубоя Арсенал - Атлетико: Исках да се обадя на УЕФА да отменят този мач, а финалът да е Байерн - ПСЖ

  • 6 май 2026 | 13:35
  • 4660
  • 10
Предлагат защитник на Челси на Барселона

Предлагат защитник на Челси на Барселона

  • 6 май 2026 | 12:59
  • 1362
  • 0
Интер скърби за легендарен полузащитник

Интер скърби за легендарен полузащитник

  • 6 май 2026 | 12:54
  • 1558
  • 0
Анри: Този Арсенал е съвсем друго ниво в сравнение с „Непобедимите“

Анри: Този Арсенал е съвсем друго ниво в сравнение с „Непобедимите“

  • 6 май 2026 | 12:07
  • 5239
  • 10
Според Рууни в Арсенал са прекалили с празненствата след успеха над Атлетико

Според Рууни в Арсенал са прекалили с празненствата след успеха над Атлетико

  • 6 май 2026 | 11:11
  • 2756
  • 1
Играч на Реал Мадрид призна, че е бил шамаросан от Рюдигер, но омаловажи инцидента

Играч на Реал Мадрид призна, че е бил шамаросан от Рюдигер, но омаловажи инцидента

  • 6 май 2026 | 11:06
  • 7041
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 3194
  • 11
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 2522
  • 6
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 26457
  • 183
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 28616
  • 40
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 2581
  • 1
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 11471
  • 19