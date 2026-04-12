Нювил се извини на Хюндай за грешката си в последната отсечка

Световният рали шампион за сезон 2024 Тиери Нювил катастрофира днес в последната отсечка на рали „Хърватия“ и изпусна победата в състезанието, в което беше начело преди последните 14,56 състезателни километра.

„Първо, искам да поднеса извиненията си на целия тим и всички, които работят работят с мен през годината – заяви Нювил по-късно. – Това е огромно разочарование за нас.“

Thierry Neuville crashed out of the lead on the Wolf Power Stage in dramatic fashion, handing victory to Takamoto Katsuta & Aaron Johnston!#WRC | #CroatiaRally 🇭🇷 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 12, 2026

Драма за Нювил, Кацута спечели в последната отсечка рали „Хърватия“

Това щеше да е първа победа за Нювил и Хюндай за сезон 2026, в който до момента доминират пилотите на Тойота.

„Ние сме супер разочаровани, не очаквахме да се случи това – допълни белгиецът. – Но за съжаление, ралито може да ти нанесе удар и в последната отсечка. Ние карахме по плана, който бяхме уточнили с тима, целта беше просто да минем през етапа. Но за съжаление, това се оказа неприятна изненада.

„Може би завих твърде рано в завоя и колата се подхлъзна. Първата ми реакция беше да контрирам с волана и видяхте какво се случи.“

Absolute heartbreak for Thierry and Martijn in the final stage of Croatia Rally after the crew suffered an off and dropped out of the lead 💔#WRC | #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/e063CzNVLF — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 12, 2026

Нювил е известен с това, че винаги се бори до край и никога не се отказва, но след това разочарование определено ще има нужда от сериозна мотивация за следващите стартове.

Николай Грязин се пребори за третото място в WRC2

„Да, ще е трудно, но нямаме избор – обясни Тиери. – Трябва да сме по-силни в следващото рали, ще продължим да се борим, не искаме да се предаваме. Отново ще имаме шанс. В момента преживяваме труден период, но ще се завърнем в челото.“

Следващият старт от WRC е след две седмици – рали „Канарски острови“, отново на асфалт.

Снимки: Gettyimages