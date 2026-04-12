  3. Николай Грязин се пребори за третото място в WRC2

Николай Грязин се пребори за третото място в WRC2

  • 12 апр 2026 | 15:49
Николай Грязин се пребори за третото място в WRC2

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) завърши трети в групата си в рали „Хърватия“, като това беше втори старт за него в световния шампионат този сезон.

Йоан Росел донесе първата победа на Ланча при завръщането на марката в WRC, а втори зад него остана по-малкият му брат Лео, който след победата си в рали „Монте Карло“ излезе начело в класирането в WRC2.

Драма за Нювил, Кацута спечели в последната отсечка рали „Хърватия"

Грязин започна деня 4-и, но още в първата скоростна отсечка днес свали от третото място Рупе Корхонен (Тойота) и след това спечели всички неделни отсечки в WRC2, но разликата с братята Росел вече беше твърде голяма, за да се надява Николай на нещо повече от третото място на финала.

Грязин изостана заради повреда, има шанс за подиум в WRC2
Тото Волф: През 2016 уволних Хамилтън и Розберг!

Тото Волф: През 2016 уволних Хамилтън и Розберг!

Гледайте на живо състезанията на Любо Руйков и Самуил Иванов

Грязин изостана заради повреда, има шанс за подиум в WRC2

Нювил е на върха на класирането преди последния ден на рали „Хърватия“

Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

Христос Воскресе!

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Челси и Сити в битка на живот и смърт

