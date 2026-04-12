Николай Грязин се пребори за третото място в WRC2

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) завърши трети в групата си в рали „Хърватия“, като това беше втори старт за него в световния шампионат този сезон.
Йоан Росел донесе първата победа на Ланча при завръщането на марката в WRC, а втори зад него остана по-малкият му брат Лео, който след победата си в рали „Монте Карло“ излезе начело в класирането в WRC2.
Грязин започна деня 4-и, но още в първата скоростна отсечка днес свали от третото място Рупе Корхонен (Тойота) и след това спечели всички неделни отсечки в WRC2, но разликата с братята Росел вече беше твърде голяма, за да се надява Николай на нещо повече от третото място на финала.